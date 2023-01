Dagli studi di Sport Mediaset, Francesco Graziani prova a dare le sue valutazioni dei giocatori di punta del campionato italiano. Tra questi c'è anche Nicolò Barella, colonna del centrocampo dell'Inter, per il quale dichiara: "Se fossi nell'amico Beppe Marotta, io non mi metterei al tavolo con nessuno davanti a cifre inferiori a 60 milioni". A proposito delle chance Scudetto dei nerazzurri, il campione del mondo di Spagna '82 aggiunge: "C'è da fare un girone di ritorno per l'Inter, ma potrebbe anche non bastare perché non dipende da loro ma dal Napoli