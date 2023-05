Dagli studi di Sport Mediaset, Francesco Graziani esalta la crescita esponenziale vissuta da Romelu Lukaku nelle ultime settimane: "Lukaku è tornato, si sta riproponendo ai livelli dell'anno con Antonio Conte. Il belga ora è l'attore principale nel film dell'Inter, dopo essere stato comprimario. Questo Lukaku può dare una spinta in più per il finale di stagione, assolutamente. In finale di Champions faremo il tifo per l'Inter, di Pep Guardiola ci interessa poco e niente. E il fatto di non essere arrivato a vincere la Champions al City con tanti soldi spesi pesa parecchio nella sua carriera".