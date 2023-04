Gli ululati razzisti rivolti da una parte del pubblico juventino a Romelu Lukaku trovano le puntuali critiche di Ciccio Graziani. "Questa gente la devi sbattere in galera per un mese - le dure parole rilasciate a TMW -, vedrai che poi ci pensano a fare gli stupidi. Lo stadio ormai è una terra di conquista di tutti. A Lukaku però chiedo: 'Perché non sei andato a festeggiare coi compagni per il gol anziché fare quel gesto?'".