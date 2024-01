Nel corso della sua intervista odierna a Il Foglio, Gabriele Gravina ha ribadito quella che è la posizione della FIGC in merito alla questione Superlega: "IO non ho contato adesioni sufficienti a far decollare il progetto, ma in sostanza la sentenza ha evidenziato quello che ho sempre sostenuto: ognuno è libero di fare ciò che vuole, quindi anche gli organismi internazionali e le federazioni nazionali sono libere di agire secondo regole proprie per tutelare le loro competizioni".

Altro tema importante, quello degli stadi, anche in prospettiva Euro 2032. Gravina ha espresso un auspicio: "Visto che non ci sono soldi pubblici, si deve studiare una forma che garantisca finalmente un’accelerazione decisiva per la realizzazione di stadi di proprietà con investimenti privati. Lo storico immobilismo italiano sul tema delle infrastrutture rappresentava un ostacolo insormontabile, con questa formula, condivisa con la Federazione turca abbiamo guadagnato altri 3 anni per individuare almeno 5 stadi".