"Sono molto fiducioso riguardante la decisione della Corte UE sulla Superlega, ma su questo tema la posizione della FIGC è stata chiara sin dall’inizio: noi riteniamo che la Superlega, o ciò che oggi è diventata, è sicuramente una risposta sbagliata ad un problema che c’è ed è concreto, che riguarda la sostenibilità del business calcistico ad alti livelli". Sono le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, durante il suo intervento al webinar 'il futuro del calcio italiano e le sfide manageriali che lo attendono' organizzato dall’Università Bocconi di Milano. "È sbagliata perché affronta il tema della competitività solo dal punto di vista dei ricavi. È vero che bisogna puntare ad aumentare i ricavi ma non dobbiamo mai perdere di vista la politica del contenimento dei costi. Lo ribadisco, diciamo no alla Superlega anche perché mortificherebbe i nostri campionati nazionali, ma sì a una modalità di miglioramento di una competizione internazionale mettendo però sotto i controllo i costi senza pensare soltanto ad incrementare i ricavi".

"Le proprietà straniere, per il calcio italiano, rappresentano un importante valore aggiunto – ha proseguito Gravina -. In Europa ci sono 62 club professionistici di proprietà americana ed è un fenomeno che cresce costantemente. Due terzi di questi sono entrate nel calcio italiano solamente negli ultimi 3 anni. Questo non ci deve spaventare, è una novità importante per chi gestisce le società calcistiche. Chi conosce il calcio, però, sa perfettamente che non si può distaccare dal territorio di origine perché tutte le realtà sono legate a quello dal tifo. Le emozioni non appartengono alle proprietà e non cambiano con loro" ha spiegato.

Sulla Lega Serie A:

"Negli ultimi 20 anni il nostro campionato ha perso la gran parte del suo appeal. Dobbiamo avere tutti una visione più ampia e internazionale. Pensare e mettere in pratica un serio piano industriale con al centro la valorizzazione del brand e anticipare i bisogni dei tifosi del calcio nel futuro. La situazione del valore dei nostri diritti TV ci preoccupa molto, visto che la Serie A è la locomotiva del nostro movimento anche perché genera attraverso la mutualità. Se dovessero scendere in maniera importante si registrerebbe un danno irreparabile per tutto il settore calcistico italiano".