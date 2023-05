Gabriele Gravina, a Coverciano per presenziare la fase finale del torneo 'Il calcio è di tutti', è tornato sull'impresa di Inter, Roma e Fiorentina che si giocheranno la vittoria delle tre competizioni continentali: "Avere tre squadre italiane finaliste nelle coppe europee è un motivo di orgoglio per il nostro calcio che deve scoprire però il senso della coerenza perché questa stagione che si concluderà il 10 giugno a Istanbul è di sicuro una festa per il nostro calcio ma dovremo gioire se ciò potrà accadere anche in altre stagioni sportive. Dobbiamo impegnarci a valorizzare al meglio i nostri vivai e migliorare le nostre strutture - ha proseguito Gravina -.

Sono i due asset che ti danno la fondamenta di un progetto sportivo così ambizioso che vorremmo avvenisse a livello internazionale".