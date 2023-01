La Supercoppa in Arabia Saudita non sembra andare a genio nemmeno a Gabriele Gravina, presidente della FIGC che in occasione della presentazione delle nuove maglie della Nazionale ha esposto con franchezza il suo parere sul tema: "Il calcio deve avere la capacità di trovare risorse alternative a una Supercoppa in Arabia. L’auspicio - riporta Tuttomercatoweb.com - è quello di trovare un equilibrio economico che ci possa permettere di coltivare il calcio nel nostro territorio".