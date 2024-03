Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, ha parlato durante l'incontro con il rappresentante italiano all'ONU Maurizio Massari: "Raccontiamo un mondo diverso, non parliamo dei risultati sportivi, non ci piace declinare le difficoltà economiche o finanziarie dei nostri club che sono legati a scelte e valutazioni imprenditoriali dove noi possiamo adottare dei rimedi". "Lo stiamo facendo e lo faremo anche con l'approvazione del piano strategico, anche qui tante resistenze, ma le resistenze si superano. Se si sa che serve qualcosa per il bene del calcio italiano e non si fa, quella è una responsabilità omissiva che il sottoscritto non si può permettere, e neanche il calcio". Le parole riprese dall'ANSA.