Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha ribadito una problematica espressa anche dall'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ovvero che ci siano troppe partite in un anno. A un calendario già intasato si aggiungerà infatti il nuovo Mondiale per Club con la partecipazione di 12 squadre europee (Inter e Juventus per l'Italia).

Queste le parole di Gravina: "Troppa offerta genera l’effetto negativo, perdiamo “attrattività”. Valutiamo insieme anche l’utilità del Mondiale per club".

Nei giorni scorsi anche alcuni allenatori come Mikel Arteta e Cesc Fabregas avevano lanciato l'allarme: "Dobbiamo ripulire il calendario, siamo arrivati al punto di non ritorno. Senza giocatori, addio calcio".