Gravina ottimista: “Mi aspetto l’apertura degli stadi al 100% in tempi rapidi”

Il presidente della Figc: "Anche perché nel resto d'Europa l'apertura è totale"

"Mi aspetto l'apertura degli stadi al 100% in tempi rapidi, anche perché nel resto d'Europa l'apertura è totale". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, al termine del Consiglio federale andato in scena oggi. "Intanto aspettiamo il 75%, che al momento non c'è, poi il 100% ma non facciamolo diventare fondamentale visto che anche con il 50% i tifosi in molti stadi comunque non ci vanno", ha aggiunto il numero uno del calcio italiano.