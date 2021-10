Gravina, messaggio a Infantino: “Il Mondiale ogni due anni sarebbe la fine”

Il presidente della FIGC: "Lega, calciatori, allenatori: tutte le componenti italiane sono contrarie"

Gabriele Gravina non ha usato mezzi termini nei confronti di Gianni Infantino alla vigilia del Consiglio della FIFA: "Il Mondiale ogni due anni per noi sarebbe la fine", ha detto apertamente il numero uno della FIGC all’incontro tra i 55 presidenti federali europei e il numero uno del calcio mondiali. Gravina ha poi proseguito: "Sono tentativi di proposte che generano conflitti di cui il calcio non ha bisogno. Sono dannosi. Siamo contrari per due ragioni, una sportiva e una commerciale. Siamo in fase di rinnovo contratti. Sponsor e partner non accettano nella maniera più assoluta la riduzione delle finestre e, in caso, non avrebbero più interesse a sostenere il sistema. Per noi sarebbe la fine. Abbiamo sentito Lega, calciatori, allenatori, tutte le componenti italiane, e sono tutte contrarie. Siamo disponibili a collaborare ma tenendo lontane proposte che ci stanno creando grande danno".