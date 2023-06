Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, intervistato nel corso di 'Radio Anch'io-Sport' su Radio Uno Rai, è tornato sul filotto negativo delle squadre italiane nelle finali delle Coppe europee: "Come movimento italiano non siamo purtroppo riusciti a centrare una vittoria, ma le tre finali sono un grande risultato, amplificato dalle cinque semifinaliste che hanno completato il rilancio del calcio italiano. Certo, è stato molto doloroso vedere tantissimi tifosi italiani delusi, ma ci sono tanti segnali di ripresa per il nostro calcio, uno su tutti: 14 italiani titolari in queste finali. Qualcosa sta cambiando”.

Gravina torna poi sulle voci circolate nei giorni scorsi su Roberto Mancini nel mirino del Napoli: "Sono state fantomatiche ipotesi davvero molto molto remote. Mancini è il nostro allenatore, al Napoli lo unisce solo il colore azzurro. Mancini è concentrata su un progetto di medio-lungo termine. Roberto è nel cuore degli italiani. è e resterà l’allenatore della Nazionale. Siamo tutti concentrati sulla Final Four di Nations League, è un evento importante. Vogliamo ritornare ad entusiasmare i tifosi. La stagione è stata molto lunga e logorante, ma c’è grande voglia di azzurro. La prima sfida contro la Spagna è difficilissima, affrontiamo una squadra fortissima, ma questo gruppo ha saputo sopperire ad alcune carenze di qualità d’organo con determinazione, organizzazione ed entusiasmo. Dobbiamo tornare ad essere una squadra speciale”.