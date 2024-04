A margine dell'inaugurazione del centro sportivo del Palermo di Torretta, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato a ribadire l'importanza delle proprietà straniere, come quella dei rosanero entrati nell'alveo del City Football Group, per il calcio italiano: "Le proprietà straniere stanno dando stabilità e soprattutto visione al mondo del calcio e quindi non possiamo arroccarci all'interno dei nostri confini. Il fenomeno della globalizzazione non riguarda solo alcuni aspetti del nostro Paese, ma credo che basti guardare un po' quello che accade in Premier, non in Germania perché le norme non lo consentono, e in Francia: ormai è un fenomeno generalizzato e noi dobbiamo saper cogliere gli aspetti positivi".