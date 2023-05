"Domani c'è un processo, io non faccio il giudice, sono il presidente di una Federazione". Gabriele Gravina, presidente della FIGC, replica così a domanda sul rischio di nuove penalizzazioni per la Juventus a margine della fase finale del torneo 'Il calcio è di tutti" di Coverciano. "Lascio ai giudici le loro valutazioni. Ci sono processi in corso, non spetta a me commentare e giudicare", ha aggiunto.