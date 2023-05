"Le cinque italiane in semifinale in Coppa? Risultato importante, nelle ultime settimane il nostro calcio è stato esaltato. E' arrivato un segnale forte in un momento di difficoltà che fa seguito al successo della Roma in Conference League nella scorsa stagione. Noi come Federazione stiamo cercando di mandare un messaggio nuovo, incentrare l'attenzione sull'importanza di due asset come i vivai e le infrastrutture. Dobbiamo dare continuità all'exploit della stagione internazionale, c'è bisogno di progettualità". Lo ha deto Gabriele Gravina, presidente FIGC, parlando da remoto all'evento 'Il Foglio Sportivo a San Siro'.

Giustizia sportiva, come va riformata?

"C’è una competenza politica, etica e di civiltà della quale mi assumo la piena responsabilità, esercitandola nei limiti consentiti dal buon senso e dal diritto. È quello che ho fatto e che farò se dovessero verificarsi le stesse condizioni nel caso Vlahovic. Lukaku e Vlahovic che siano, non facciamo distinzione di maglie. Tutti uniti per combattere una piaga che è comparsa in maniera purtroppo prepotente negli ultimi tempi".