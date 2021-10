Gravina: “Il calcio italiano non è in bancarotta, ha un appeal straordinario”

Il presidente della FIGC: "Abbiamo grandi difficoltà, tensioni collegate alla mancanza di finanza aggravata dalla pandemia"

Ospite di 'Tiki Taka', Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha difesa il prestigio del calcio nostrano, in un periodo storico in cui i proprietari più facoltosi vedono la Premier League come il nuovo El Dorado, vedasi l'investimento di PIF nel Newcastle: "Il calcio italiano non è in bancarotta, vive le difficoltà economiche e finanziarie come altri Paesi - le sue parole -. Come calcio italiano abbiamo grandi difficoltà, tensioni collegate alla mancanza di finanza aggravata dalla pandemia che ha generato una perdita di oltre un miliardo. Il calcio italiano è appetibile, ha un appeal straordinario rispetto ad altre nazioni e ha tutte le condizioni di un Paese straordinario per declinare il calcio e tutte le sue bellezze".