Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Radio 24 a pochi giorni dal sorteggio dei gironi della fase finale degli Europei di Germania del 2024: "Nella prima fascia ci sono tante big. Sempre occhio alla Germania padrona di casa. Se consideriamo questo momento, forse sarebbe meglio la quarta fascia, rispetto alla terza o alla seconda".

Nelle parole del numero uno del calcio italiano anche un elogio a Luciano Spalletti, che suonano come l'archiviazione definitiva dell'esperienza con Roberto Mancini: "Con Spalletti abbiamo subito svoltato, lavora come in un club. Parla con società, allenatori, va a vedere allenamenti, ha voluto una stanza attrezzata a Coverciano. Questo periodo è andato oltre mie più rosee aspettative. I tifosi possono stare tranquilli".