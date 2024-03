Dopo la presa di posizione del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in difesa della classe arbitrale, il presidente dell'AIA, Carlo Pacifici ha espresso la sua gratitudine nei confronti del numero uno della Federazione calcio attraverso una nota diramata tramite i canali ufficiali: "Ringraziamo il Presidente Gravina per la vicinanza dimostrata al mondo arbitrale e per le parole di sostegno. Noi siamo tranquilli, consapevoli della nostra forza e della qualità dei nostri arbitri. Rimandiamo quindi al mittente tutti gli attacchi strumentali che ci vengono mossi. La Federazione è vicina agli arbitri. Più siamo coesi e più abbiamo la forza di uscire da questo momento. La Federazione è vicina agli arbitri. Più siamo coesi e più abbiamo la forza di uscire da questo momento".