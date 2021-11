Gravina: “Club di A vogliono lasciare la Figc? Nascondono le loro incapacità”

Le parole del presidente federale in un convegno organizzato da Rcs Academy

Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, è stato tra gli ospiti del convegno organizzato questa mattina da Rcs Academy Business School denominato Sport Industry. "Credo che il calcio italiano abbia bisogno di una rivoluzione culturale - è l'incipit del presidente federale -. Ha bisogno di un cambiamento che fa paura, che purtroppo non viene accettato e condiviso da diversi anni. E' diventato un'esigenza che io ho raccolto nel concetto di rivoluzione culturale. Va cambiata la visuale, il modo di intendere il calcio sia come impatto sociale che come elemento di grande capacità legata alla sua multidimensionalità, non dimenticando la dimensione economica che ci fa diventare una delle industrie più importanti del Paese. La riforma passa da due concetti fondamentali: sostenibilità e stabilità. Oggi il mondo del calcio ha delle fibrillazioni costanti per promozioni e retrocessioni, ha un eccessivo numero di società professionistiche. Tutti sono preoccupati non tanto per la promozione ma a difendere quel che hanno. In Serie B abbiamo il 40% di società che cambiano all'interno del sistema. Su quattro società che retrocedono, in un anno o due, tre falliscono. Serve un nuovo format. Non credo il tema sia legato a una riduzione ma a una nuova concezione di intendere i nuovi livelli di professionismo e dilettantismo. Bisogna incidere sulla nuova figura del lavoratore sportivo. Il nostro compito nel mettere insieme le idee per la riforma del calcio e dei campionati potrebbe essere agevolato con questa figura, soprattutto se ci fosse un apprendistato. Non possiamo puntare solo ai ricavi senza tenere sotto controllo i costi".