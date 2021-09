Gravina: “Azionariato popolare una via da studiare”

Il messaggio del presidente della Federcalcio

Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha inviato un messaggio per partecipare al seminario "Se non ora quando?" organizzato da Interspac riguardo all'azionariato popolare. "Il tema rappresenta una via da studiare per capire se si è in grado di alleggerire il peso dell'indebitamento dei nostri club. Dopo diversi anni è tempo di valutare al meglio se e come si possa integrare nel calcio italiano che deve essere stabile e sostenibile".