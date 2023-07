A margine dell'odierno Consiglio federale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto il punto sulla questione ricorsi e riammissioni ai campionati ribadendo la necessità di porre un freno a questioni come quella legata al Lecco che sta caratterizzando questa infuocata estate: "Dobbiamo dire basta a questo tipo di situazioni. A causa di ipotesi di riammissioni o ripescaggi finiamo per bloccare tutto il sistema e non è giusto. Per questo motivo è molto probabile che a partire dal prossimo anno vengano anticipati i termini dell'iscrizione ai campionati, con una deadline ad aprile", le parole riportate da Sky Sport.