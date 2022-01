Gravillon sbaglia dal dischetto, Reims eliminato dalla Coppa di Francia

Sbaglia il difensore di scuola Inter, festeggia il Bastia che vola ai quarti di finale della competizione

Brutta sorpresa per lo Stade Reims, eliminato dalla Coppa di Francia per mano del Bastia, formazione della Ligue 2 transalpina. Sconfitta determinata dai calci di rigore dopo che i 120' si erano chiusi sull'1-1: dal dischetto vanno a segno tutti fino al momento dell'errore decisivo di Andreaw Gravillon, difensore di scuola Inter ora ai Rouges et Blancs che devono così cedere il passo ai corsi che approdano ai quarti di finale.