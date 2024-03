Mattia Grassani, avvocato e legale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito alle polemiche emerse nelle ultime ore che hanno riguardato il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: "L’attuale collocazione della Lega Serie A nell’organizzazione calcistica italiana presenta un’inadeguatezza completa. Il modello è da migliorare, la situazione politica e il peso della Serie A all’interno dell’organizzazione italiana è talmente elevato che si è a conoscenza di quello che va migliorato.

De Laurentiis? Sul tema del Mondiale per club non mi esprimo, su questo vige il massimo riserbo e non posso dire se stiamo preparando una causa. Gli arbitri? Sono un servizio che offre l’Aia alla Lega italiana, stanno valutando se cambiare. L’investitore ha tutto il diritto di assumere una squadra arbitrale. De Laurentiis contro Dazn? Il presidente ha un animo buono, ha questi momenti d’ira che poi passano, spero prevalga il buonsenso”.