Grandi (ass. ambiente Milano): “Nuovo San Siro? Milano non ne ha bisogno”

Le parole della nuova assessora all'ambiente del Comune di Milano

Dall'interno della nuova giunta del Comune di Milano continuano ad arrivare voci contrarie alla costruzione del nuovo stadio a San Siro. L'ultima, dalle pagine di Repubblica, è quella della nuova assessora all'ambiente Elena Grandi. "Non cambiano idea - dice la rappresentante dei Verdi - Milano non ha bisogno di un nuovo stadio, né di altre torri di uffici che rischiano di rimanere vuote o di centri commerciali. E non siamo i soli in maggioranza a pensarla così".