La sfida di stasera contro l'Irlanda è stata memorabile non solo per Marcus Thuram, che stasera ha trovato il gol. Anche il neo nerazzurro Benjamin Pavard ha infatti centrato un traguardo importante: sono 50 le presenze con la maglia della Nazionale francese. "Dal 2017… Pavard ha scritto la sua storia in blu", si legge nel tweet celebrativo dei Galletti.