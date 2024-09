Roma ed Empoli, secondo 0-0 consecutivo per la Juventus di Thiago Motta. Non una grande prova per la squadra bianconera che sprecato l'opportunità di salire a quota 10 punti.

Di Vlahovic la palla gol più importante della partita, ma anche l'Empoli può recriminare per una ghiotta occasione proprio allo scadere. Ottima la prestazione di Sebastiano Esposito: l'attaccante di proprietà dell'Inter è partito titolare e ha abbandonato il campo solo nel finale.