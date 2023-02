Robin Gosens parla ad A Bola alla vigilia della sfida tra Inter e Porto. "E' una squadra difficile da affrontare, soprattutto nel suo stadio - dice il tedesco riguardo ai lusitani - Non sarà facile, ma siamo in buona forma e in corsa in Serie A, Coppa Italia e Champions. Non direi che stiamo facendo una brutta stagione, anzi molto positiva, a parte il fatto che siamo molto lontani dalla vetta del campionato”.