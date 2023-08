In mattinata l'Inter e l'Union Berlino hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Robin Gosens al club tedesco, dove potrà disputare la Champions League e mettersi in mostra in vista di Euro 2024 in Germania. Il diretto interessato è stato avvisato della novità, come riporta Sportitalia, durante la sessione di allenamento mattutina e si sta già adoperando per organizzare il trasferimento.