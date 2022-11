Domani alle ore 12 Robin Gosens ha un appuntamento fissato nella propria agenda: è infatti in programma la conferenza stampa nella quale Hansi Flick, ct della Nazionale tedesca, comunicherà la lista dei 26 giocatori che voleranno in Qatar per l'imminente Mondiale. Momento cruciale per l'esterno dell'Inter, che spera ancora di staccare uno dei biglietti per la competizione.