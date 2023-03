Poco prima di Inter-Lecce, Robin Gosens parla anche ai microfoni di DAZN. Ecco le dichiarazioni dell'esterno tedesco: "Con lavoro duro abbiamo resettato il ko di Bologna, è l'unico modo per cercare di rialzarsi: zitti e pedalare. E per questo serve la partita di stasera. A livello personale sto bene, è la prima volta che gioco due gare di fila negli ultimi 13 mesi. Questo è ciò che mi serve per ritrovare il ritmo partita".