A pochi giorni da Inter-Juventus, Sergio Gori, ex di entrambe le squadre tra gli anni Sessanta e Settanta prova ad anticipare i temi del match, parlando anche del momento nerazzurro: "Vedo favorita l’Inter perché secondo me ha la rosa più importante e tecnicamente migliore di tutte le squadre, Napoli compreso. Riguardo all’Inter la riflessione è sul come da due anni non vinca il campionato. Inzaghi dice di aver vinto la Supercoppa e che è ancora in corsa per la Coppa Italia e la Champions. Ma un tifoso dice che lui, con i migliori giocatori e con una società che ha fatto tanti milioni di debiti sono due anni che non vince il campionato.