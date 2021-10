Goleade esterne per City e Sporting Lisbona: i risultati dei due anticipi

Si sono giocate due gare di Champions alle 18:45

11 gol nelle prime due gare disputate: preavviso di serata scoppiettante in Champions League? Non c'è mai stata discussione nelle due partite di Champions League giocatesi alle 18:45. Sono arrivate infatti due goleade incontrovertibili che hanno premiato in entrambi i casi le formazioni in trasferta: il Manchester City ha fatto valere la sua grande forza tecnica sul campo del Bruges vincendo 5-1 in terra belga, mentre lo Sporting Lisbona ha dettato contro il Besiktas espugnando la Turchia con un rotondo e convincente 4-1.