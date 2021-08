Golden Foot 2021, anche Romelu Lukaku nell’elenco dei candidati

Il belga ormai ex Inter tra i dieci finalisti dell'edizione 2021 del prestigioso riconoscimento

C'è anche il nome dell'ormai ex attaccante dell'Inter Romelu Lukaku nell'elenco dei candidati al Golden Foot 2021, il premio scelto esclusivamente dai tifosi e appassionati di calcio del mondo intero tramite la votazione sito ufficiale www.goldenfoot.com fino al 31 ottobre 2021. Ecco la lista dei 10 giocatori in lizza per la 19/a edizione del premio: Lionel Messi, Robert Lewandowski,Neymar Jr., Mohamed Salah, Sergio Ramos, Sergio Aguero, Gerard Piqué, Karim Benzema, Romelu Lukaku e Giorgio Chiellini.