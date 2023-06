Dall'Inter arriva l'ovvio endorsement per Valentin Carboni, tra i cento giocatori candidati per eleggere il Golden Boy 2023. "Nerazzurri, fate sentire il vostro sostegno per Valentín Carboni", si legge sul profilo Twitter del club nerazzurro. In allegato il link che rimanda alla pagina dove si può dare la preferenza al talentuoso classe 2005 argentino.

Le votazioni per eleggere il #GoldenBoy 2023 sono aperte

Nerazzurri, fate sentire il vostro sostegno per Valentín Carboni #ForzaInter — Inter (@Inter) June 22, 2023