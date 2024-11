In queste ore si sta parlando di sfida Scudetto in programma domenica tra Inter e Napoli. Due tipologie di gioco sicuramente diverse, con ambizioni reciprocamente elevate. Affari tricolori che s'intrecciano, ma nella lotta al vertice non possiamo tralasciare l'Atalanta. E approfondendo il tabellario statistico della Lega Serie A non si possono escludere alcuni fattori consistenti per l'analisi offensiva del Biscione e della Dea: sviluppo dominante e offensivo, sempre proiettato all'attacco della porta avversaria. Atalanta (29) e Inter (25) sono le squadre che hanno segnato di più in questo primo scorcio di campionato, ma non solo.

Anche le realizzazioni arrivano da azioni costruite: 19 gli assist dell'Atalanta, 15 quelli dell'Inter, a dimostrazioni di gol che arrivano da azioni manovrate. Infine il dato sui tiri: Inter (178) e Atalanta (177) sono le due formazioni che hanno concluso di più della Serie A. Insomma, se il calcio moderno, incentrato sull'aspetto offensivo, troverà lo specchio continuativo in questi numeri, sicuramente saranno due squadre che lotteranno per la conquista del campionato.