Gol annullato a Sesko in Lipsia-Real Madrid di Champions League giocato questa sera alla Red Bull Arena. Decisione arbitrale che ha fatto discutere parecchio e non soltanto in Germania. Anche sui social italiani si è aperto un dibattito sollevato dagli 'anti-interisti' che individuavano nella rete segnata dal giocatore di Rose una similitudine con il gol messo a segno da Marcus Thuram in Roma-Inter, convalidato invece da Guida.

Nel post partita di Sportmediaset, l'ex arbitro Graziano Cesari ha prima fatto luce sulla dinamica della rete annullata al giocatore sloveno spiegando che "Henrichs spinge Lunin, giusto annullare la rete", poi ha spiegato le differenze con l'azione Thuram-Rui Patricio: "L'attaccante dell'Inter non disturba mai Rui Patricio o Mancini, non interferisce sulla possibile parata del portiere, non impatta sull'azione. Insomma: Henrichs è in fuorigioco influente, Thuram no".