Goglia (ex ds Atletico Torino): “Lucca somiglia a Ibra o Toni. E non si è montato la testa”

La parabola dai dilettanti al professionismo del giovane attaccante raccontata da un suo ex dirigente

Tuttosport ha intervistato per il giornale di oggi Mario Goglia, ex direttore sportivo dell’Atletico Torino, che ha lavorato con un Lorenzo Lucca allora una promessa negli Allievi Regionali che sperava in un rilancio tra i professionisti dopo una brutta stagione al Chieri. "Ci ha sempre creduto. Noi dopo poche gare lo portammo in prima squadra. E pure in Promozione fece benissimo, segnando all’esordio nella categoria. A chi somiglia? A Ibra e a Toni. Nonostante la stazza imponente, è agile e possiede una tecnica invidiabile. Protegge bene la palla ed è forte di testa".