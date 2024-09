Massimo Gobbi, interpellato da Sky Sport, ha parlato così dei nerazzurri: "Vedere l’Inter giocare in questo modo a Manchester e l’Atalanta fare altrettanto bene deve farci rasserenare perché il livello del nostro campionato è davvero alto e ben allenato da grandi allenatori. Possiamo sperare bene per il percorso in Europa delle nostre squadre".