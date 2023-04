È quello di Beatrice Merlo messo in rete al 65esimo della gara d'andata della semifinale di Coppa Italia Femminile contro la Juventus il 'Goal of the Month' Lenovo il più bello degli scores nerazzurri di marzo. "Gran colpo della calciatrice nerazzurra - si legge -. Con un colpo da biliardo, dal limite dell'area scaglia il pallone a giro sotto l'incrocio, mentre tutte le ragazze della Juventus non possono fare assolutamente nulla! Primo Goal of the Month in mano alla classe '99, che con la sua rete strepitosa fissa il risultato sull'1-1. Con il 63% dei voti, sbaragliata la concorrenza, e primo scettro conquistato".