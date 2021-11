Globe Soccer Awards, Inter in nomination come miglior club del mondo

Aperte le votazioni per la dodicesima edizione del premio organizzato dal Dubai Sports Council

L'Inter è in nomination come miglior club del 2021 nell'ambito dei Globe Soccer Awards di Dubai, giunti alla dodicesima edizione. Il club nerazzurro è l'unica squadra italiana presente nella short list. Gli utenti sono chiamati ad esprimere il loro voto per le varie categorie sul sito vote.globesoccer.com