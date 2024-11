Torna anche quest’anno il Globe Soccer, premiazione che si svolge a Dubai. Oggi sono state diffuse le nomination relative agli allenatori: presente nella lista dei candidati il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, che non è tra l’altro l’unico italiano. C’è infatti anche Gian Piero Gasperini dell’Atalanta e Carl,o Ancelotti del Real Madrid.

🚨🚨| OFFICIAL: Nominees for the Globe Soccer Best Coach Award 2024. pic.twitter.com/7hosvtFn7c