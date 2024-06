Nella shortlist dell'Inter per rinforzare il reparto portieri, secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche, ci sarebbe anche il genoano Josep Martinez oltre a Bento. Una notizia di mercato che non spiazza Silvano Martina, storico agente di Gianluigi Buffon: "Ha fatto molto bene con la maglia del Genoa, ci sta l’interesse da parte di un grande club come l'Inter", la sua battuta in esclusiva per Sportpaper.it.