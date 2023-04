Dopo aver soffiato Milan Skriniar all'Inter a parametro zero, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a tornare alla carica per un altro nerazzurro la prossima estate. Il club francese avrebbe messo gli occhi, secondo 90min, su Nicolò Barella e avrebbe già in mente un'offerta da presentare all'Inter per anticipare la concorrenza: soldi più il cartellino di Leandro Paredes, che sta vivendo una stagione travagliata con la Juventus. Anche Chelsea, Liverpool e Manchester City stanno monitorando con attenzione le prestazioni del centrocampista sardo.