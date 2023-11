Al minuto 66 di Sampdoria-Spezia, Francesco Pio Esposito è entrato in campo al posto di Luca Moro, raggiungendo in campo i fratelli Sebastiano e Salvatore. Tre fratelli contemporaneamente impegnati nella stessapartita, un evento che in Italia non accadeva praticamente da 35 anni: il 27 novembre del 1988, infatti, si registrò l'ultima circostanza, in occasione di un match tra Fiorentina e Sampdoria dove scesero contemporaneamente in campo i fratelli Luca, Stefano e Davide Pellegrini, divisi tra blucerchiati e viola. Oltretutto, una data lontanissima da quelle di nascita dei tre fratelli di Castellammare di Stabia.