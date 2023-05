Intervistato da StarCasinò Sport, il terzino della Roma Leonardo Spinazzola riserva parole speciali per due protagonisti del Triplete dell'Inter. Il primo dei quali è il suo attuale allenatore: "José Mourinho è speciale, a livello caratteriale ti dà qualcosa in più. Durante gli allenamenti parla poco, ma se c’è qualcosa da dire si fa sentire, con tutti. Lui è unico".

L'altro è un giocatore inserito tra i suoi modelli di riferimento per il ruolo: "Marcelo, Dani Alves e Maicon, ma non si possono chiamare terzini, loro sono registi che giocavano sulla fascia. In una parola, fuoriclasse. Soprattutto per la visione e per la lettura delle dinamiche di gioco”.