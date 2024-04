Arrivano auguri 'istutizionali' per Simone Inzaghi in occasione del suo 48esimo compleanno. Dal proprio profilo Instagram, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha dedicato un pensiero all'allenatore dell'Inter: "Buon compleanno ad un amico. Un attaccante fortissimo prima, un allenatore molto intelligente adesso che seguo con particolare attenzione, finalista al FIFA The Best Football Award 2023. Caro Simone Inzaghi, goditi questo giorno; ogni festeggiamento è più che meritato".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!