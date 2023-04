"Un pezzettino di storia l’abbiamo fatta: speriamo di farne ancora e i ragazzi si meritano di continuare a farla. Il mister si merita di gustare ogni momento" ha detto il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, a Sky dove ha presentato il derby italiano che tra poco andrà in scena al Meazza tra Milan e Napoli. "Caffè turco? Perché no, se uno certe cose non le pensa non succedono" ha concluso. E a proposito del passaggio del turno precisa ai microfoni di Sportmediaset: "Quanto ci teneiamo? Ci teniamo molto".