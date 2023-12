Per Federico Giunti, ex allenatore della Primavera del Milan, chi prende Tiago Djalò fa "un colpaccio".

L'ex tecnico, alla Gazzetta dello Sport, lo racconta come un giocatore "capace di impressionare tutti fin dall’inizio, tant’è che in quel Milan giocò titolare dal primo giorno". Il giocatore fu però sacrificato sull'altare dell'affare Leao, ma per Giunti (che lo ebbe solo per sei mesi) "ha tutto per diventare un top, pochi difensori oggi possiedono il suo stesso mix di qualità”.