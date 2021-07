Giulini a Sky: “Nainggolan? Non mi piace parlare di giocatori di altri club”

Il presidente del Cagliari: "Stadi aperti al 50%? Con il Green Pass per me dovrebbero essere aperti al 100%"

Il patron rossoblu lancia anche la candidatura del proprio stadio per una "Spero che la Figc con l'aiuto della vittoria degli Europei possa arrivare ad organizzare una manifestazione internazionale entro la fine del decennio e che Cagliari possa entrare nei 12 stadi che possono ospitare questo tipo di manifestazioni. I nostri impianti sono arretrati e questo non aiuta la Federazione". In conferenza, invece, Giulini è entrato nel merito della decisione del Governo di aprire gli stadi al 50% per i possessori di Green Pass: "Lo stadio al 50% della capienza? Sarebbe meglio al 100% con ingressi con il Green Pass. Il 50% ci preoccupa - ha continuato - perché rischia di essere una misura fittizia. Nel senso che con il distanziamento la percentuale rischia di essere trenta per cento. E non è sufficiente. Anche se è complicato anche alzare ora il livello delle richiesta. Ma sono convinto: chiunque ha il pass deve poter entrare negli stadi. Non vedo perché non al 100%".