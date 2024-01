Cristiano Biraghi è l'unico giocatore squalificato dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo le due semifinali di Supercoppa italiana andate in scena tra giovedì e ieri sera. Il laterale della Fiorentina salterà la gara con l'Inter in campionato, in programma allo stadio 'Franchi' domenica 28 gennaio. Sesta sanzione, invece, per Hakan Calhanoglu, che salterà a sua volta la sfida con la viola. Entra in diffida, infine, Matias Vecino.